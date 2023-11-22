Зобова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрёна Матвеевна

Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Зобов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марья Матвеевна

Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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