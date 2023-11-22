Зобова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрёна Матвеевна
Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Зобов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марья Матвеевна
Отец ребёнка: Зобов Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно