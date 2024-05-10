Тварковский Андрей (Адик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тварковский Андрей (Адик)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тварковская Елена Адиковна

Мать ребёнка: Яковлева Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Твардовский Андрей Адикович

Мать ребёнка: Яковлева Тамара Владимировна

Смерть
Неизвестно

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