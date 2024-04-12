(Тетерина) Агриппина Феклистова/Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тетерина) Агриппина Феклистова/Харитонова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Тетерин Харитон Феоктистов

Мать: Тетерина Ульяна Сергеева

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Игнат Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Павел Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трифонов

Смерть
Неизвестно
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