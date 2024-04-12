(Тетерина) Агриппина Феклистова/Харитонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Игнат Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Павел Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Трифонов
Смерть
Неизвестно