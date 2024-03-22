Максим Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти12.06.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Казловцов Терентий Савельев
Мать: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Артем Максимов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Смерть
12.06.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 681 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1841