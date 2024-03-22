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Максим Терентьев

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

12.06.1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Казловцов Терентий Савельев

Мать: Марья Прокофьева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Артем Максимов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.06.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 681 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1841
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