Чурбанов Андрей Кирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1841
Отец: Чурбанов Кира Митрофанович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чурбанова Ефросинья
Мать ребёнка: Чурбанова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурбанова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Чурбанова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурбанова Марфа
Смерть
Неизвестно