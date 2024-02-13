Чурбанов Андрей Кирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурбанов Андрей Кирьевич

Чурбанов Андрей Кирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1841

Отец: Чурбанов Кира Митрофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чурбанова Ефросинья

Мать ребёнка: Чурбанова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурбанов Филип Андреевич

Мать ребёнка: Чурбанова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Чурбанова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурбанова Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close