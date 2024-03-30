Лавров Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886
Образование
1907
Вологодская духовная семинария, Вологда
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Лаврова Анфия Стефановна
Посвящение в духовный сан
12.05.1910
Заячерицкая Богородицкая церковь
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Лаврова Анфия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова Анфия Стефановна
Смерть
Неизвестно