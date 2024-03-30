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Лавров Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886

Отец: Лавров Александр Финеесович

Мать: Лаврова Серафима Михайловна

Образование
1907
Вологодская духовная семинария, Вологда
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лавров Стефан Павлович

Мать ребёнка: Лаврова Анфия Стефановна

Посвящение в духовный сан
12.05.1910
Заячерицкая Богородицкая церковь
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Лаврова Анфия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Анфия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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