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Ведениктов Павел Федосович

Место рождения

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.03.1921

Дочь: Суворова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Ведениктова Наталья Степановна

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ведениктова Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениктова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венедиктова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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