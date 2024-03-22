Ведениктов Павел Федосович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1921
Дочь: Суворова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Ведениктова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ведениктова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венедиктова Зинаида Павловна
Смерть
Неизвестно