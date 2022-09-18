Гаевская (Диментиенко) Галина Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1937
Дата смерти18.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1963
Дочь: Загородняя Вера Владимировна
Отец ребёнка: Гаевский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1964
Сын: Гаевский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гаевский Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2022