Гаевская (Диментиенко) Галина Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевская (Диментиенко) Галина Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1937

Дата смерти

18.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1963

Дочь: Загородняя Вера Владимировна

Отец ребёнка: Гаевский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
10.10.1964

Сын: Гаевский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гаевский Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаевский Владимир Александрович

Смерть
18.09.2022
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