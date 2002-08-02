Мурзин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1945
Дата смерти02.08.2002
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1968
Сын: Мурзин Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: Полежайкина (Мурзина) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1972
Мать ребёнка: Полежайкина (Мурзина) Раиса Ивановна
Смерть
02.08.2002