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Мурзин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1945

Дата смерти

02.08.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1968

Сын: Мурзин Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: Полежайкина (Мурзина) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1972

Сын: Мурзин Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Полежайкина (Мурзина) Раиса Ивановна

Смерть
02.08.2002

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