Онопко (Дузь) Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1807
Дочь: (Онопко) Акилина Терентьевна
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Смерть
До 1816