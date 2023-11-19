Онопко (Дузь) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко (Дузь) Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Терентий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: (Онопко) Акилина Терентьевна

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Онопко Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Смерть
До 1816
Добротово, Сумська область

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