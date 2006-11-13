Доронин Юрий Николаевич 30.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доронин Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1928

Дата смерти

13.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна

Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Доронин Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна

Рождение ребёнка
06.02.1961

Дочь: Родина (Доронина) Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна

Смерть
13.11.2006
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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