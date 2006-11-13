Доронин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1928
Дата смерти13.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Доронин Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна
Рождение ребёнка
06.02.1961
Дочь: Родина (Доронина) Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна
Смерть
13.11.2006
Армавир, город Армавир, Краснодарский край