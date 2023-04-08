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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Фёдор
Дети
Роман
Сергей
Добавил:
АВ
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Биография
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Обсуждение
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Рождение
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Отец ребёнка:
Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Роман
Отец ребёнка:
Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Фёдор
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