Коновалов Никонор Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.
Дочь: (Коновалова) Екатерина Никоноровна
Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Коновалова) Дарья Никоноровна
Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.
Дочь: (Коновалова) Татьяна Никоноровна
Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева
Бракосочетание
17.09.1844 ст.
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 23 года невеста 26 лет из поч. Крысовского поруч. той же дер. Косма Матфеев, Пётр и Филип Макаровы Коноваловы, дер. Радионо Марфинской Елисей и Агафон Любимовы ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1845 ст.
Дочь: (Коновалова) Мария Никоноровна
Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.
Сын: Коновалов Павел Никонорович
Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Коновалова) Мариана Никоноровна
Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.
Сын: Коновалов Константин Никонорович
Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Рождение ребёнка
05.07.1854 ст.
Сын: Коновалов Михаил Никонорович
Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Смерть
После 1858