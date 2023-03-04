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Коновалов Никонор Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1818 г.р.
1828 г.р.
1812 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Коновалов Макар Харитонович

Мать: Коновалова (Безсолицына) Анна Лупппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евпраксия Игнатьева

Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.

Дочь: (Коновалова) Екатерина Никоноровна

Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Коновалова) Дарья Никоноровна

Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева

Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.

Дочь: (Коновалова) Татьяна Никоноровна

Мать ребёнка: Коновалова Евпраксия Игнатьева

Бракосочетание
17.09.1844 ст.

Жена: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 23 года невеста 26 лет из поч. Крысовского поруч. той же дер. Косма Матфеев, Пётр и Филип Макаровы Коноваловы, дер. Радионо Марфинской Елисей и Агафон Любимовы ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1845 ст.

Дочь: (Коновалова) Мария Никоноровна

Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.

Сын: Коновалов Павел Никонорович

Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Коновалова) Мариана Никоноровна

Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.

Сын: Коновалов Константин Никонорович

Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

Рождение ребёнка
05.07.1854 ст.

Сын: Коновалов Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

Смерть
После 1858

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