Ямщикова Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887 ст.
Отец: Андрей Александров
Мать: Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ямщиков Алексей Григорьевич
Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно