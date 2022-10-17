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Ямщикова Варвара Андреевна

Место рождения

Мунайка, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887 ст.

Отец: Андрей Александров

Мать: Ирина Дмитриева

Мунайка, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямщиков Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
16.05.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямщиков Алексей Григорьевич

Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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