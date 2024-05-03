Торсуков Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торсуков Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Торсукова Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торсуков Николай Ефимович
Мать ребёнка: Торсукова Нюра
Рождение ребёнка
16.06.1931
Сын: Торсуков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Торсукова Нюра
Войкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно