Торсуков Ефим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсуков Ефим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торсуков Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Торсукова Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торсуков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Торсукова Нюра

Рождение ребёнка
16.06.1931

Сын: Торсуков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Торсукова Нюра

Войкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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