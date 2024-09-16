Пономарев Семен Агафонович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Пономарев Агафон Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1883
Жених вторым браком,43 ле, девица 22 лет. Поручители по жениху: крестьянин деревни Первуновой Алексей Агафонович Пономарев и Николай Тихонович Пономарев. По невесте: той же деревни крестьянин Васил... Показать все
Смерть
Неизвестно