Пономарев Семен Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Семен Агафонович

Пономарев Семен Агафонович

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Пономарев Агафон Лукич

Мать: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
23.09.1883

Жена: Пономарева (Корякина) Мария Филипповна (2)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Жених вторым браком,43 ле, девица 22 лет. Поручители по жениху: крестьянин деревни Первуновой Алексей Агафонович Пономарев и Николай Тихонович Пономарев. По невесте: той же деревни крестьянин Васил... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.