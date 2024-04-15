Лягушин Александр Перович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягушин Александр Перович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Лягушин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011

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