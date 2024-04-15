Лягушин Александр Перович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Лягушин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011