Анна Ильина
женский, родилась 1757 ст., Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
Супруги
Михаил Яковлев1754 ст. г.р.
Дети
Степан Михайлов1776 ст. г.р.
Фёдор Михайлов1778 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно