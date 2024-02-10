Анна Ильина 1757 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Ильина

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1757 ст., Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Супруги
Михаил Яковлев1754 ст. г.р.
Дети
Степан Михайлов1776 ст. г.р.
Фёдор Михайлов1778 ст. г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.