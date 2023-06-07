Дедова Евдокия Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Евдокия Сысоева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Дедов Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Дедов Илья Иванов

Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Иван Авдеев

Смерть
1762
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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