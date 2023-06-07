Дедова Евдокия Сысоева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Дедов Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Дедов Илья Иванов
Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Дедов Иван Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Иван Авдеев
Смерть
1762
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино