Ярош Устинья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Устинья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ярош Семён Павлович

Отец ребёнка: Ярош Павел Петров

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Ярош Павел Петров

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ярош Илья Павлович

Отец ребёнка: Ярош Павел Петров

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Павел Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Павел Петров

Смерть
Неизвестно
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