Ярош Устинья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ярош Семён Павлович
Отец ребёнка: Ярош Павел Петров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Ярош Павел Петров
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ярош Илья Павлович
Отец ребёнка: Ярош Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Павел Петров
Смерть
Неизвестно