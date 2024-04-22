Меньшикова (Русинова) Евгения Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Русинова) Евгения Авдеевна

Место рождения

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

15.12.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Меньшикова Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Меньшиков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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