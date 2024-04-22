Меньшикова (Русинова) Евгения Авдеевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Меньшикова Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Меньшиков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно