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Черных Павел Евстафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Черных Евстафий Никитович

Мать: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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