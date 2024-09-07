Черных Павел Евстафович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно