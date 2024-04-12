Бастрыкина Наталья Савельева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1877
Сын: Бастрыкин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1885
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1887
Сын: Бастрыкин Семен Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно