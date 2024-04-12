Бастрыкина Наталья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Наталья Савельева

Бастрыкина Наталья Савельева

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Савельев Михаил Андреевич

Мать: Савельева Евдокия Гавриловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Бастрыкин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.10.1885

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Бастрыкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close