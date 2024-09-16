Крупин Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Валентин Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно