Крупин Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупин Иван Степанович

Мать: Крупина Степанида Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Валентин Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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