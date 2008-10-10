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Венявский Владимир Сергеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

10.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2008

Отец: Венявский Сергей Константинович

Мать: Венявская Екатерина Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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