Не Доказан Фёдор Яковлев Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Не Доказан Фёдор Яковлев

Место рождения

с. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Беляев Яков Панкратов

Мать: не указана

с. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя
Упоминание
Неизвестно
1914. Исповедная ведомость Юзской Воскресенской церкив | ссылка на сайте ГАВО
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя

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