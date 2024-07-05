Не Доказан Фёдор Яковлев
Место рожденияс. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Беляев Яков Панкратов
Мать: не указана
с. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя
Упоминание
Неизвестно
1914. Исповедная ведомость Юзской Воскресенской церкив | ссылка на сайте ГАВО
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Андреевское, Никольский уезд, Вологодская губерния, 0 Российская империя