Кочетков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти09.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Рождение ребёнка
24.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1962
Сын: Кочетков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1964
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Нина Петровна
Смерть
09.04.2003