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Кочетков Василий Иванович

Место рождения

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

09.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Кочетков Иван Васильевич

Мать: Кочеткова Домна Сергеевна

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1962

Сын: Кочетков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1964

Сын: Кочетков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Нина Петровна

Смерть
09.04.2003
Москва, город федерального значения Москва
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