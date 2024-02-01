Константинова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1916

Дата смерти

21.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916

Отец: Константинов Пётр Павлович

Мать: Константинова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Писклина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1947

Дочь: Мекешина Валентина Михайловнв

Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1949

Дочь: Константинова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Константинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Александрович

Смерть
21.01.1993
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