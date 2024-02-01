Константинова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1916
Дата смерти21.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Писклина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1947
Дочь: Мекешина Валентина Михайловнв
Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
09.10.1949
Дочь: Константинова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Константинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1993