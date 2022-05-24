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Волокитин Феодосий Петрович

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Волокитин Петр Иванович

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Образование
14.07.1856 ст.
Окончил причетнический класс.
Место жительства
1863
Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Находится при отце. За неимением праздного места, занимается сельскими работами.
Смерть
Неизвестно

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