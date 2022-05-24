Волокитин Феодосий Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Волокитин Петр Иванович
Мать: не указана
Образование
14.07.1856 ст.
Окончил причетнический класс.
Место жительства
1863
Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Находится при отце. За неимением праздного места, занимается сельскими работами.
Смерть
Неизвестно