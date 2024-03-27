Салимов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Салимов ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Салимов Залман
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь
Рождение ребёнка
29.10.1907
Сын: Салимов Соломон Абрамович
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Абрамовна
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туйба Абрамовна
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питерман Феня Абрамовна
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Абрамовна
Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа
Смерть
Неизвестно