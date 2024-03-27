Салимов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимов Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Салимов Залман

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь
Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Салимов Соломон Абрамович

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Абрамовна

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Роман Абрамович

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Гриша Абрамович

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туйба Абрамовна

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питерман Феня Абрамовна

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Абрамовна

Мать ребёнка: Салимова Злата-Либа

Смерть
Неизвестно
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