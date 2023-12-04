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Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Смиренников Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1893

Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Смиренникова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1899

Дочь: Смиренникова Фекла Матвеевна

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно

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