Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Смиренников Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.11.1893
Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Смиренникова Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1899
Дочь: Смиренникова Фекла Матвеевна
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Смиренникова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно