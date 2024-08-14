Расторгуева(Щербакова) (Щербакова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Расторгуева) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Расторгуев Леонид Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Расторгуева) Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Расторгуев Леонид Савельевич
Рождение ребёнка
22.07.1948
Смерть
Неизвестно