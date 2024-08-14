Расторгуева(Щербакова) (Щербакова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева(Щербакова) (Щербакова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторгуев Леонид Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Расторгуева) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Расторгуев Леонид Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Расторгуева) Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Расторгуев Леонид Савельевич

Рождение ребёнка
22.07.1948

Дочь: Новикова(Расторгуева) (Расторгуева) Тамара Леонидовна

Отец ребёнка: Расторгуев Леонид Савельевич

Смерть
Неизвестно

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