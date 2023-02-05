Степаненко Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снегирева Степаненко Алена Константиновна
Мать ребёнка: Тушкова Степаненко Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Анна Константиновна
Мать ребёнка: Румянцева Татьяна И
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуртаев Илья Константинович
Мать ребёнка: Фуртаева Елена Викторовна