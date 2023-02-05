Степаненко Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Александр

Мать: Степаненко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снегирева Степаненко Алена Константиновна

Мать ребёнка: Тушкова Степаненко Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Анна Константиновна

Мать ребёнка: Румянцева Татьяна И

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртаев Илья Константинович

Мать ребёнка: Фуртаева Елена Викторовна

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