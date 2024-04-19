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Барсукова Матрена Андреяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Барсукова) Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1819

Дочь: (Барсукова) Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Барсуков Архип Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Барсуков Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Барсуков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Барсукова) Секстинья Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Барсуков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1859
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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