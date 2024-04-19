Барсукова Матрена Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Барсукова) Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
02.10.1819
Дочь: (Барсукова) Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Барсуков Архип Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Барсуков Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Барсукова) Секстинья Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Барсуков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Ивлиевич
Смерть
1859