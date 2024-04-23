Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Павлович
Бракосочетание
1851
Муж: Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.11.1854
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Павлович