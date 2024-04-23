Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1851

Муж: Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.11.1854

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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