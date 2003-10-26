Назаркина (Кайкина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаркина (Кайкина) Агафья Михайловна

Назаркина (Кайкина) Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1911

Дата смерти

26.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаркин Павел Дмитриевич

Смерть
26.10.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.