Назаркина (Кайкина) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1911
Дата смерти26.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
16.03.1938
Рождение ребёнка
Около 07.11.1939
Рождение ребёнка
Около ?.11.1947
Рождение ребёнка
01.01.1954
Рождение ребёнка
Около 1955
Смерть
26.10.2003