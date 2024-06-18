Пантелеев Елуп Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Пантелеев Фома Илларионович
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Екатерина Елуповна
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Коллистрат Елупович
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пантелеев Селиверст Елупович
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пантелеев Трифон Елупович
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Рождение ребёнка
04.03.1941
Сын: Пантелеев Тимофей Елупович
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна
Смерть
1942