Пантелеев Елуп Фомич 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пантелеев Елуп Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Пантелеев Фома Илларионович

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Екатерина Елуповна

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Коллистрат Елупович

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пантелеев Минай Елупович

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пантелеев Селиверст Елупович

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пантелеев Трифон Елупович

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Рождение ребёнка
04.03.1941

Сын: Пантелеев Тимофей Елупович

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Филимоновна

Смерть
1942

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