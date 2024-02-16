Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий

Место рождения

Будаево

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Аким

Мать: ?

Будаево
Рождение ребёнка
1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Будаево
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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