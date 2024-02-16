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Савелий
Савелий
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Древо
Место рождения
Будаево
Дата рождения
1775
Пол
Мужской
Отец
Аким
1743 г.р.
Мать
?
Дети
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Добавил:
АА
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События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Аким
Мать:
?
Будаево
Рождение ребёнка
1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
?
Будаево
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
?
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