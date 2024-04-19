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Никифоров Егор Никифорович

Место рождения

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Никифоров Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Никифорова Анна Прокопьевна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никифоров Астафий Егорович

Мать ребёнка: Никифорова Анна Прокопьевна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1846 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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