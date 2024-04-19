Никифоров Егор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти1846 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Никифоров Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Никифорова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никифоров Астафий Егорович
Мать ребёнка: Никифорова Анна Прокопьевна
Смерть
1846 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область