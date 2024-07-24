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Тугай Александр Данилович

Место рождения

Провтюки

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тугай Данил

Мать: Тугай Лукерья Федоровна

Провтюки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тугай Мария Александровна

Мать ребёнка: Тугай Липа Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тугай Липа Ефимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тугай Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Провтюки, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тугай Арсений Александрович

Мать ребёнка: Тугай Липа Ефимовна

Провтюки

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