Тугай Александр Данилович
Место рожденияПровтюки
Дата рождения1895
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тугай Данил
Мать: Тугай Лукерья Федоровна
Провтюки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тугай Мария Александровна
Мать ребёнка: Тугай Липа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тугай Липа Ефимовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тугай Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Провтюки, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тугай Арсений Александрович
Мать ребёнка: Тугай Липа Ефимовна
Провтюки