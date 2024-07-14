Самигулина Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христофоров Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигулина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Самигулин Сергей Сафиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумигулин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Самигулин Сергей Сафиевич
Рождение ребёнка
27.05.1991
Отец ребёнка: Самигулин Сергей Сафиевич
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)