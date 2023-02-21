Бурдей (Минина?) Марья Парфионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей (Минина?) Марья Парфионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бурдей Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич

1856
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Дмитрий Моисевич

Смерть
16.03.1900
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