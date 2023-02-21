Бурдей (Минина?) Марья Парфионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти16.03.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Бурдей Дмитрий Моисевич
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1900