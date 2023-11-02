Туркин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: Туркин Александр Иванович

Мать: Туркина Екатерина Петровна

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