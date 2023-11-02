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Туркин Анатолий Александрович
Туркин Анатолий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1960
Пол
Мужской
Отец
Туркин Александр Иванович
1935 г.р.
Мать
Туркина (Ивочкина) Екатерина Петровна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец:
Туркин Александр Иванович
Мать:
Туркина Екатерина Петровна
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