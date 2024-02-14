Камаев Юсиф
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Надершин Камай (Ханмурза)
Мать: Гульичар
Рождение ребёнка
1839
Сын: Арифулла
Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мяргубжан
Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия
Рождение ребёнка
1849
Сын: Камаев Жалялетдин
Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия
Смерть
Около 1858