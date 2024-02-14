Камаев Юсиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Юсиф

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Надершин Камай (Ханмурза)

Мать: Гульичар

Рождение ребёнка
1839

Сын: Арифулла

Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мяргубжан

Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия

Рождение ребёнка
1849

Сын: Камаев Жалялетдин

Мать ребёнка: (Манасытова) Белкия

Смерть
Около 1858

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