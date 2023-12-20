(Маева) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маева) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Маева (Кузнецова) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Нина

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Анна

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Клавдия

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова (Маева) Любовь

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Василий

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Анатолий

Отец ребёнка: Маев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Михаил

Отец ребёнка: Маев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Василий

Смерть
Неизвестно

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