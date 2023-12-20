(Маева) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маев Дмитрий Дмитриевич
Мать: Маева (Кузнецова) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Нина
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Анна
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Клавдия
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова (Маева) Любовь
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Василий
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Анатолий
Отец ребёнка: Маев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Михаил
Отец ребёнка: Маев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Василий
Смерть
Неизвестно