Яковлева Степанида Филимоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева Степанида Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Екатерина Елуповна

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Коллистрат Елупович

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пантелеев Минай Елупович

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пантелеев Селиверст Елупович

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пантелеев Трифон Елупович

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Рождение ребёнка
04.03.1941

Сын: Пантелеев Тимофей Елупович

Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич

Смерть
Неизвестно

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