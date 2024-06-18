Яковлева Степанида Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Екатерина Елуповна
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Коллистрат Елупович
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пантелеев Селиверст Елупович
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пантелеев Трифон Елупович
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Рождение ребёнка
04.03.1941
Сын: Пантелеев Тимофей Елупович
Отец ребёнка: Пантелеев Елуп Фомич
Смерть
Неизвестно