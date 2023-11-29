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Белоногов Евграф Андреевич

Место рождения

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1815

Отец: Белоногов Андрей Еремеевич

Мать: Белоногова Мария Прокопьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Гос крестьянин
Бракосочетание
29.01.1834

Жена: Белоногова Анна Афанасьевна

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1836

Дочь: (Белоногова) Алексадра Евграфовна

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1837

Дочь: (Белоногова) Васса Евграфовна

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1841

Дочь: (Белоногова) Христина Евграфовна

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Белоногов Петр Евграфьевич

Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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