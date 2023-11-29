Белоногов Евграф Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Гос крестьянин
Бракосочетание
29.01.1834
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1836
Дочь: (Белоногова) Алексадра Евграфовна
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.08.1837
Дочь: (Белоногова) Васса Евграфовна
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.07.1841
Дочь: (Белоногова) Христина Евграфовна
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Белоногов Петр Евграфьевич
Мать ребёнка: Белоногова Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно