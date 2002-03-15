Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: Ющенко Прокопий Никитич

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
20.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.08.1954

Дочь: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Сачкова Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.11.1958

Сын: Прокудин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич

Смерть
15.03.2002

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