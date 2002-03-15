Прокудина (Ющенко) Антонина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти15.03.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Отец: Ющенко Прокопий Никитич
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
20.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1954
Дочь: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Сачкова Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1958
Сын: Прокудин Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Прокудин Егор Дмитриевич
Смерть
15.03.2002