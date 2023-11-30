Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Кузьма Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1788

Муж: не указан

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Щербинин Артемий Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Щербинин Лаврентий Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щербинин Сидор Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Курбатова (Щербинина) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербинин Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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