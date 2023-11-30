Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Кузьма Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Бракосочетание
06.02.1788
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1792
Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Щербинин Артемий Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Щербинин Лаврентий Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Щербинин Сидор Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Курбатова (Щербинина) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Щербинин Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Щербинин Терентий Иванович
Смерть
Неизвестно