Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна
Место рожденияРоссия, Псковская область, д.Дроздово
Дата рождения10.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Отец: Козлов Петр Федорович
Россия, Псковская область, д.Дроздово
Рождение ребёнка
21.04.1967
Дочь: Петрова Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Щербаченко Вячеслав Георгиевич
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Запруднева Виталия Вячеславовна
Отец ребёнка: Щербаченко Вячеслав Георгиевич
Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно