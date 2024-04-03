Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна

Место рождения

Россия, Псковская область, д.Дроздово

Дата рождения

10.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Козлов Петр Федорович

Мать: Козлова Валентина Ивановна

Россия, Псковская область, д.Дроздово
Рождение ребёнка
21.04.1967

Дочь: Петрова Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Щербаченко Вячеслав Георгиевич

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Запруднева Виталия Вячеславовна

Отец ребёнка: Щербаченко Вячеслав Георгиевич

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаченко Вячеслав Георгиевич

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